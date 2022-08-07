«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать до 14 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства города.

В объявлении уточняется, что высокий, «желтый» уровень террористической опасности будет действовать с 18:00 7 августа до 18:00 14 августа. Такие меры приняли на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта.

Горожанам рекомендовали быть внимательными, особенно в транспорте, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забытых вещей их нельзя трогать и осматривать самостоятельно, так как в них могут быть закамуфлированы взрывные устройства. При обнаружении беспилотных летательных аппаратов нужно сразу сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.

В конце июля в Севастополе, рядом со зданием штаба Черноморского флота, произошел взрыв беспилотника. В результате пострадали шесть человек. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.