Происшествия 12 мая 2023, 12:02 «Желтый» уровень пожарной опасности ввели в Курганской области Власти Курганской области ввели «желтый» уровень пожарной опасности в регионе РИА «Новости»

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«Желтый» уровень пожарной опасности ввели в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Синоптики прогнозируют усиление ветра, в связи с чем чрезвычайная пожарная опасность ожидается в юго-западных районах Курганской области», — указали власти.

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Губернатор Вадим Шумков поручил главам муниципалитетов усилить патрулирование лесов, садовых товариществ и на границах населенных пунктов региона.

Из-за непростой ситуации с пожарами власти подготовили технику на случай необходимости эвакуировать жителей. Общая группировка сосредоточенных в области сил и средств составила 1,2 тысячи человек 339 единиц техники.

Кроме того, правительство организовало пункты временного размещения с комфортными условиями проживания и трехразовым питанием.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Курганской области погиб как минимум 21 человек.