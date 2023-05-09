Происшествия 09 мая 2023, 15:34 Число жертв пожаров в Курганской области превысило 20 В Курганской области число погибших при пожарах достигло 21 человека РИА «Новости»

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В Курганской области обновили данные по погибшим при пожарах. Число жертв увеличилось до 21, сообщил ТАСС со ссылкой на региональных медиков.

«Число погибших выросло с 19 до 21 человека», — подчеркнул собеседник агентства.

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По его словам, количество жертв еще может вырасти.

В курганской службе скорой помощи 9 мая отмечали, что погибших 19, а ранения разной степени тяжести получили еще 13 человек.

Специалистам удалось установить всех виновных в крупных ландшафтных пожарах, которые накрыли область. Следователи возбудили семь уголовных дел.

Власти региона ввели режим ЧС и пообещали оказать материальную помощь всем пострадавшим. О поддержке жителей Курганской области заявил и президент России Владимир Путин. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что вниманием не обойдут никого.