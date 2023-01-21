Происшествия 21 января 2023, 10:09 Железнодорожные цистерны с бензином загорелись в Иркутской области МЧС по Иркутской области сообщило о ликвидации пожара бензовоза в Ангарске Соцсети

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Бензовоз с железнодорожными цистернами загорелся в Ангарске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области в Telegram-канале.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Возгорание произошло на территории промышленного массива в 35-м квартале города. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров, к ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и семь автомобильных цистерн.

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Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, в пожаре никто не пострадал.

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После охлаждения железнодорожных цистерн к работе приступят дознаватели МЧС России. Основной причиной случившегося считают нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ.

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