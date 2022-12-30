Происшествия 30 декабря 2022, 08:22 Машинист-кочегар сжег дотла американский ретропоезд в Перми Прокуратура начала проверку после того, как в Перми из-за кочегара сгорел ретропоезд Уральская транспортная прокуратура / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Перми сгорел дотла ретропоезд. Машинист-кочегар нарушил правила безопасности, а когда паровоз загорелся, сначала попытался потушить его самостоятельно. Пермская транспортная прокуратура устроила проверку, рассказали в пресс-службе.

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Поезд стоял на втором железнодорожном пути цеха моторовагонных секций станции Пермь-2. Пожар начался 29 декабря в 20:30 (18:30 по московскому времени), на тушение пять расчетов спасателей потратили чуть больше часа. Паровоз выгорел полностью. Прокуратура назвала предварительную версию — машинист-кочегар нарушил правила противопожарной безопасности. Началась проверка. Правоохранители выяснят, соблюдали ли на станции законодательство об эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности.

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Паровоз ЕА-3113 собрали в 1944 году на заводе American Locomotive Company и передали СССР по ленд-лизу. Сайт «Пермь онлайн» рассказал, что до 2020 года он стоял в Екатеринбургском музее железнодорожного транспорта, но потом его перевезли в депо Пермь — Сортировочная, где и случился пожар.