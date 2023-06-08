Происшествия 08 июня 2023, 10:15 Железнодорожное оборудование подожгли в Ростовской области — СМИ Shot: у станции Хапры в Ростовской области подожгли релейный и батарейный шкафы Unsplash

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Неизвестные ночью подожгли железнодорожное оборудование возле станции Хапры в Ростовской области. Около релейного и батарейного шкафов нашли вещи диверсантов, сообщил Telegram-канал Shot.

Поджог оборудования заметили в районе станции Хапры, которая находится в хуторе Калинин в 20 километрах от Ростова-на-Дону. Он случился ночью, железнодорожникам пришлось задержать два состава. Возле релейного и батарейного шкафов нашли оставленные диверсантами вещи — канистру, две бутылки и пропитанные горючей жидкостью тряпки.

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Неполадки быстро устранили, и движение составов восстановили. Полицейские возбудили уголовное дело по части второй статьи 167 Уголовного кодекса России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и начали розыск поджигателей.

В Иркутске задержали трех товарищей, которые за деньги от неизвестного заказчика из Telegram-канала подожгли трансформаторную подстанцию, питавшую троллейбусное депо. Один из подозреваемых заявил, что не собирался устраивать диверсию — думал, все ради аферы со страховкой.