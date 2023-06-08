Криминал 08 июня 2023, 08:31 Друзья сознались в поджоге подстанции троллейбусного депо в Иркутске Полиция в Иркутске задержала трех мужчин из-за поджога подстанции троллейбусного депо РИА «Новости»

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В Иркутске по подозрению в поджоге подстанции, снабжающей троллейбусное депо, задержали трех мужчин. На допросе они признались, что нашли «заказ» в мессенджере, сообщило Главное управление МВД России по Иркутской области.

Пожар случился на трансформаторной подстанции, которая находилась на улице Лермонтова и снабжала электричеством троллейбусное депо. Специалисты выяснили, что причиной стал поджог. Сотрудники районной полиции и Центра по противодействию экстремизму областного главка вычислили трех подозреваемых в возрасте от 23 до 26 лет. Парней задержали, они во всем сознались.

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«Со своими друзьями в Telegram мы вышли на человека, который предложил подзаработать путем порчи имущества якобы для страховых случаев. Мы не понимали, что идем диверсию делать», — рассказал один из них.

Мужчины действовали по инструкции. Поджог подстанции — не единственное задание, им поручили устроить еще несколько таких же нападений на территории города. Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 215.2 Уголовного кодекса России «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Двух подозреваемых оставили под стражей, третьего отпустили под обязательство о явке.

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