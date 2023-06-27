Происшествия 27 июня 2023, 09:56 Жара вызвала нашествие змей в Новой Москве Эксперт Бурмистров: змеи начали приползать к домам в Новой Москве, чтобы охладиться РИА «Новости»

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Змеи начали приползать к домам в Новой Москве, чтобы охладиться, рассказал «РИА Новости» начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Жители поселка Московский вблизи аэропорта Внуково начали массово жаловаться на нашествие змей. По словам эксперта, они приползали, чтобы попить и охладиться.

Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где) поливают и лужи остаются.

Городские службы зафиксировали большое количество обращений. Однако отлов не начали, поскольку к людям приползают ужи. Бурмистров сообщил, что эти змеи не будут нападать на человека и вредить ему, если их не трогать.

Ранее в природном заказнике «Долина реки Сетунь» на западе города заметили болотную черепаху, которую внесли в Надзорный список Красной книги Москвы.