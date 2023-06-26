Экология 26 июня 2023, 16:57 Болотная черепаха обосновалась в природном заказнике на западе Москвы Болотная черепаха поселилась в природном заказнике «Долина реки Сетунь» на западе Москвы Соцсети

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В пойменном пруду в природном заказнике «Долина реки Сетунь» в столице заметили болотную черепаху, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Этот вид занесен в Надзорный список Красной книги Москвы. Он считается восстановившимся, но за черепахами нужен постоянный контроль и наблюдение.

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«Болотная черепаха может часами греться на солнце — она, как и другие пресмыкающиеся, — холоднокровное животное и не может самостоятельно повысить температуру тела для своей жизнедеятельности», — уточнили в ведомстве.

Болотные черепахи не редкость в столице — они водятся в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», в памятнике природы «Серебряный Бор».

Животные едят все, в частности, они любят моллюсков, червей, ракообразных, а также водных и наземных насекомых.

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