Землетрясение в районе Байкала попало на видео

Сильное землетрясение произошло в Иркутской области в ночь на 22 сентября. Теперь в Сети появилось видео момента землетрясения. Оно снято на одной из заправок города Слюдянка.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как во время подземных толчков в магазине с полок падают товары, а стеллажи шатаются.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от Байкала. Подземные толчки зафиксировали в 21:04 по московскому времени. Эпицентр пришелся на Слюдянский район. Все случилось в 15 километрах от поселка Култук.

В результате ЧП никто не пострадал, обошлось без разрушений. Представители ГУ МЧС по Иркутской области уточнили, что толчки почувствовали жители 367 населенных пунктов региона. Также землетрясение ощутили и на территории Бурятии.

При этом в Слюдянке 320 одноэтажных домов и 40 многоквартирных остались без света. Он отключился почти сразу после начала землетрясения. По состоянию на 08:46 по московскому времени электричество до сих пор не восстановлено. В Иркутске введен режим повышенной готовности.