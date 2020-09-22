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    22 сентября 2020, 08:46

    Электричество до сих пор не восстановили в Слюдянке после землетрясения

    Александра Ломейко

    В иркутском городе Слюдянке после землетрясения отключился свет. Причину частичного отключения энергетики пока не нашли. Восстановительные работы продолжаются.

    Мэр Владимир Сендзяк заявил «Интерфаксу», что пока что это единственная проблема, с которой столкнулся город. Разрушений и пострадавших после подземных толчков нет.

    «Не можем найти причину частичного прекращения электроснабжения. Сразу после толчка свет отключился в центральной части города», — пояснил Сендзяк.

    Ночью специалисты не выяснили, почему в домах нет света, и сейчас продолжают работу. Обследовать решили и котельные. Градоначальник заметил, что в них могут быть трещины, что зимой скажется на работоспособности.

    Землетрясение, добавил мэр, было «приличным». Из-за поднявшегося гула и отсутствия электричества жители Слюдянки запаниковали.

    «Гул стоял секунд 20. <...> Паники добавило отсутствие электричества», — сказал Сендзяк.

    Эпицентр землетрясения, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, находился от города в 21 километре. В Слюдянке ощущалось 5-6.

    Иркутскую область тряхнуло в ночь на 22 сентября. Землетрясение произошло недалеко от озера Байкал. Его почувствовали на территории всей Бурятии. В Иркутске после толчков ввели режим повышенной готовности.

    Новости SMI.FM