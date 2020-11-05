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    05 ноября 2020, 07:43

    Землетрясение произошло недалеко от границы с Монголией

    Ксения Басырова

    Утром 5 ноября произошло землетрясение в Забайкалье. Эпицетр расположился в 40 километрах от границы с Монголией.
    Землетрясение произошло недалеко от границы с Монголией

    Подземные толчки ощущались в селе Менза, расположенном в 30 километрах от эпицентра, сообщает сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Там проживает 300 человек. Интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов. Эпицетр находится в горно-таежной местности.

    Примерно в этом же районе были подземные толчки за день до второго землетрясения. По данным экспертов, их интенсивность чуть ниже. Толчки ощутили жители села Менза, шести поселков Красночикойского района, в том числе райцентра Красный Чикой, а также еще 20 населенных пунктов Забайкалья и даже Бурятии.

    Ранее стало известно, что в турецком Измире спасли ребенка из-под завалов через четыре дня после замлетрясения. Четырехлетняя девочка госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает. Ребенок не получил серьезных травм, лишь был сильно обезвожен. За день до этого в Измире спасли еще одну девочку — она находилась под завалами трое суток.