Землетрясение произошло недалеко от границы с Монголией

Утром 5 ноября произошло землетрясение в Забайкалье. Эпицетр расположился в 40 километрах от границы с Монголией.

Подземные толчки ощущались в селе Менза, расположенном в 30 километрах от эпицентра, сообщает сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Там проживает 300 человек. Интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов. Эпицетр находится в горно-таежной местности.

Примерно в этом же районе были подземные толчки за день до второго землетрясения. По данным экспертов, их интенсивность чуть ниже. Толчки ощутили жители села Менза, шести поселков Красночикойского района, в том числе райцентра Красный Чикой, а также еще 20 населенных пунктов Забайкалья и даже Бурятии.

Ранее стало известно, что в турецком Измире спасли ребенка из-под завалов через четыре дня после замлетрясения. Четырехлетняя девочка госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает. Ребенок не получил серьезных травм, лишь был сильно обезвожен. За день до этого в Измире спасли еще одну девочку — она находилась под завалами трое суток.