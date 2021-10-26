Землетрясение произошло на Курильских островах

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Северных Курил. Об этом сообщил RT со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

В ведомстве рассказали, что землетрясение произошло в 10:39 (02:39 по Москве). Очаг располагался на глубине 31 километр. Эпицентр землетрясения залегал в 101 километре от острова Онекотан.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло на острове Пальма в ночь на 20 октября. Причиной землетрясения послужило извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Спасателям пришлось эвакуировать около семи тысяч человек.