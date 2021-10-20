Землетрясение при извержении вулкана произошло на острове Пальма

На острове Пальма в ночь на 20 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Национальный географический институт.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 километров в районе населенного пункта Вилья-де-Масо. Отмечается, что на острове 19 сентября началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. В результате было разрушено две тысячи зданий. Около семи тысяч человек эвакуировали.