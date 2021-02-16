Землетрясение произошло на Камчатке

На востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. В населенных пунктах толчки не ощущались.

Об этом сообщили РИА «Новости» в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие магнитудой 5,2 произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 32 километра в 189 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск Устье-Камчатского района Камчатского края», — сказал представитель службы.

В МЧС рассказали, что местные жители подземные толчки не почувствовали, разрушений и жертв нет.

Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Сейсмологи отметили, что для России они не опасны.