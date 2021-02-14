Сейсмолог объяснил землетрясения в Японии. И оценил их опасность для России

Афтершоки у таких мощных землетрясений, как произошло в Японии в 2011 году, могут тянуться десятилетиями. Об этом «360» рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Подземные толчки магнитудой 7,3, которые произошли в субботу на северо-востоке Японии, оказались афтершоком землетрясения 2011 года. Сейсмолог Петр Шебалин объяснил, что даже у землетрясений магнитудой 8,0 афтершоки тянутся несколько лет, а 10 лет назад в Фукусиме была магнитуда 9,1.

«Афтершоковый процесс растягивается во времени очень долго, вот 10 лет прошло почти, вполне допустимо, что это афтершоки. Тем более это в области очага землетрясения 2011 года. Когда происходит движение в очаге основного толчка, это движение происходит неравномерно. <…> После очень сильных землетрясений это может тянуться годы», — сказал ученый.

Повторные землетрясения на северо-востоке Японии допустимы, поскольку это активная зона. И даже когда закончится афтершоковый процесс, они все равно будут там происходить, пояснил ученый.

«Это замедленное продолжение процесса, который начался в 2011 году. Афтершок это или не афтершок — это вопрос определения. Некоторые люди считают афтершоком непосредственно то, что произошло после землетрясения, в этом смысле это афтершоком назвать нельзя. В более широком смысле, как я объяснял, наверное, это действительно стоит считать афтершоком», — отметил сейсмолог.

Землетрясения, которые сейчас происходят в Японии, не представляют угрозы для России, указал он.

«Те [землетрясения], которые сейчас происходят в Японии, они слишком далеко и слишком слабые. <…> Магнитуда 9 может вызвать цунами, которое дойдет до берегов России. Толчки вряд ли почувствуют, даже если будет магнитуда 8. <…> То, что происходит в районе Фукусимы, где было землетрясение 2011 года, — это слишком далеко, чтобы почувствовать землетрясение в России», — заявил Шебалин.

Метеорологическая служба Японии ранее сообщила о повторном землетрясении в районе Фукусимы. Магнитуда составила 5,2, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.