Землетрясение на Сахалине попало на видео

Землетрясение магнитудой 3,3, которое накануне произошло в Сахалинской области, попало на видео. Подземные толчки ощутили жители Тымовского района, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.

На кадрах, снятых на камеру наблюдения в одном из местных магазинов, можно наблюдать, как при землетрясении с полок падают товары. Люди, находившиеся в помещении, испугались и принялись бежать. На других кадрах можно увидеть, как в домах посыпалась штукатурка, со стены в квартире упал телевизор.

Землетрясение произошло в 26 километрах юго-западнее поселка Тымовск. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. По оценке МЧС, ощущаемость сейсмособытия составила до двух баллов.

Дежурные службы не получали звонков на телефон доверия. Спасатели осмотрели здания и сооружения на предмет возможных повреждений. Разрушений зафиксировано не было.

Ранее в апреле в акватории Тихого океана в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой пять. Очаг был расположен в 170 километрах юго-восточнее острова Симушир.