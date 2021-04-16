Землетрясение магнитудой 5 случилось в районе Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали в акватории Тихого океана в районе Курильских островов, сообщил ТАСС со ссылкой на местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Специалисты отметили, что очаг землетрясения расположен в 170 километрах на юго-восток от вулканического острова Симушир. Центральная точка подземных толчков находится на глубине 60 километров, написал сайт NEWS.ru. По информации журналистов, угрозу цунами не объявляли.