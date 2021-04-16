16 апреля 2021, 16:37
Землетрясение магнитудой 5 случилось в районе Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали в акватории Тихого океана в районе Курильских островов, сообщил ТАСС со ссылкой на местный филиал Единой геофизической службы РАН.
Специалисты отметили, что очаг землетрясения расположен в 170 километрах на юго-восток от вулканического острова Симушир. Центральная точка подземных толчков находится на глубине 60 километров, написал сайт NEWS.ru.
По информации журналистов, угрозу цунами не объявляли.