Происшествия 01 апреля 2024, 09:41 Землетрясение магнитудой в три балла зафиксировали на юге Сахалина Сейсмолог Семенова: на юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой в 3 балла Freepik

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В южной части острова Сахалин произошло землетрясение магнитудой в три балла. Подземные толчки зафиксировали в понедельник, сообщила РИА «Новости» глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 1 апреля в 10:37 (02:37 мск) на Сахалине», — уточнила она.

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По словам сейсмолога, эпицентр находился в 11 километрах северо-западнее села Синегорск — пригорода Южно-Сахалинска. Очаг подземных толчков располагался на глубине 16 километров.

Семенова добавила, что землетрясение в два-три балла люди ощутили в Синегорске и долинском селе Быков.

Жителям Грузии также пришлось пережить три землетрясения за один день. Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой до 4,8 балла. По данным городской администрации, сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.