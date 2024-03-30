Мир 30 марта 2024, 21:54 Грузия пережила три землетрясения за один день В Грузии 30 марта произошли 3 землетрясения магнитудой до 4,8 Unsplash

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Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии 30 марта зафиксировал три землетрясения вблизи города Они в регионе Рача. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалисты зарегистрировали первые подземные толчки магнитудой 4,8 в 17:44 (16:44 по московскому времени) в 10 километрах от Они. Второе землетрясение магнитудой 4,2 произошло через шесть минут в девяти километрах от города. Еще через 40 минут сейсмоактивность магнитудой 4 зафиксировали приборы в восьми километрах от населенного пункта.

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Жители Они не обращались за помощью в Службу по чрезвычайным ситуациям. Городская администрация заявила, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

На границе Киргизии и Таджикистана 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3. Мощность подземных толчков разнилась в зависимости от населенного пункта. Никто не пострадал.