Происшествия 03 апреля 2023, 07:26 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке МЧС: толчки магнитудой 6,9 зафиксировали на Камчатке Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Telegram

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на понедельник на Камчатке. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

«На Камчатке оперативные группы спасателей приступили к обследованию зданий после ощущаемого землетрясения», — уточнили в ведомстве.

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Сотрудники МЧС обследуют строения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также Елизовском муниципальном районе.

Землетрясение произошло на глубине 100 километров. Его магнитуда составила 6,9.

Эпицентр подземного толчка находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами не зафиксировали. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Позже в ГУ МЧС уточнили, что в результате землетрясения на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился турбогенератор № 2. Это стало причиной дефицита мощности.

Без электричества примерно на 20 минут остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского. В оперативном порядке на каскаде Толмачевских станций ввели дополнительное оборудование для ликвидации дефицита мощности, и свет загорелся.

В начале марта землетрясение произошло в море рядом с полуостровом Камчатка.