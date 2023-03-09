Экология 09 марта 2023, 04:12 Землетрясение произошло в море рядом с полуостровом Камчатка ЕГС РАН: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 freepik

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Сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 5,5. Об этом журналистам сообщили в камчатском филиале единой геофизической службы РАН ( КФ ФИЦ ЕГС РАН ). Эпицентр располагался в море у восточного побережья полуострова.

«Магнитуда землетрясения составила 5,5. Глубина очага — 51,6 километров», — сообщили сейсмологи.

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Землетрясение зафиксировали в четверг в 04:10 (среда 19:10 по московскому времени). Угрозу цунами не объявляли, данные о том, как жители Камчатки ощутили подземные толчки, уточняются, сообщала в агентстве.

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Днем ранее на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера. Эпицентр располагался в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители почувствовали землетрясение, толчок ощущался двойным.