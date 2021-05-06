Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Филиппинах

Произошло землетрясение магнитудой 5,1 на территории Филиппин. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков зафиксирован в двух километрах от муниципалитета Паданг. Очаг располагался на глубине 25,7 километров.

Ранее землятресение магнитудой 5,0 зафиксировали в 161 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. В МЧС по Камчатскому краю рассказали, что в населенных пунктах проявлений сейсмической активности не наблюдалось.