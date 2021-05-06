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    06 мая 2021, 16:47

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Филиппинах

    Дарья Морозова

    Произошло землетрясение магнитудой 5,1 на территории Филиппин. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

    Эпицентр подземных толчков зафиксирован в двух километрах от муниципалитета Паданг. Очаг располагался на глубине 25,7 километров.

    Ранее землятресение магнитудой 5,0 зафиксировали в 161 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. В МЧС по Камчатскому краю рассказали, что в населенных пунктах проявлений сейсмической активности не наблюдалось.