Землетрясение магнитудой 5,0 случилось у берегов Камчатки

Землятресение магнитудой 5,0 зафиксировали в 161 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 60 километров в Кроноцком заливе. Вместе с тем об угрозе цунами не сообщалось. МЧС по Камчатскому краю рассказали, что в населенных пунктах проявлений сейсмической активности не наблюдалось. Звонки в экстренные службы региона от жителей также не поступали.

Землетрясения на Камчетке магнитудой от 3,9 до 6,4 регистрировали несколько раз за апрельский период, добавили в «Газета.ru».