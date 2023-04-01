Происшествия 01 апреля 2023, 19:22 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Ставрополье МЧС: толчки магнитудой 4,3 зафиксировали в Ставропольском крае Википедия

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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу, 1 апреля, в Ставропольском крае. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщило в Telegram-канале.

«В субботу в Предгорном муниципальном округе зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 километров», — уточнили в ведомстве.

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По предварительным данным, в результате жертв и разрушений нет. Все службы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Подземные толчки ощущались в Советском и Георгиевском городских округах, а также в Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.

Ранее землетрясение произошло в Сочи. Как отмечали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, толчок зафиксировали в Обнинской сейсмологической станции. Интенсивность землетрясения оценили в два-три балла. Оно не нанесло урона местной инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения.