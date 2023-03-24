Происшествия 24 марта 2023, 09:12 Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: при землетрясении в Сочи никто не пострадал piqsels

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В четверг, 23 марта, в Сочи произошло землетрясение. Об этом сообщили представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Их процитировал ТАСС.

Сотрудники ведомства отметили, что толчок зафиксировали в Обнинской сейсмологической станции.

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«23 марта 2023 года в городе-курорте Сочи на глубине 10 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4», — сказали в региональном ГУ МЧС России.

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По словам представителей ведомства, интенсивность землетрясения оценивается в два-три балла. Также они заявили, что толчок не нанес ущерб местной инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения. Эти организации работают в обычном режиме.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России отметили, что в результате землетрясения никто из жителей и гостей курорта не пострадал и не погиб.