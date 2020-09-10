Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Курилах

Землетрясение зарегистрировали 10 сентября, в 09:11 по местному времени (01:11 по Москве). Центральная точка подземных толчков находилась в 77 километрах восточнее Северо-Курильска.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километра, отметила «Газета.ru».

По данным МЧС, землетрясение ощутили жители Северо-Курильска. Никто не пострадал, строения не разрушены.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии. Оно произошло в 223 километрах к юго-востоку от города Амбон.