Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии

Как отметили эксперты, центральная точка подземных толчков находится в 223 километрах к юго-востоку от индонезийского города Амбон. Его население составляет более 300 тысяч человек. Очаг землетрясения расположен на глубине 180 километров, пишет «Газета.ru».

В настоящий момент о пострадавших либо угрозе цунами ничего неизвестно.