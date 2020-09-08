08 сентября 2020, 12:00
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в море Банда у берегов Индонезии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Как отметили эксперты, центральная точка подземных толчков находится в 223 километрах к юго-востоку от индонезийского города Амбон. Его население составляет более 300 тысяч человек. Очаг землетрясения расположен на глубине 180 километров, пишет «Газета.ru».
В настоящий момент о пострадавших либо угрозе цунами ничего неизвестно.