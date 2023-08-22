Эксклюзив 22 августа 2023, 18:08 Здание загорелось на проспекте Мира в Москве Источник «360»: в Москве на проспекте Мира произошел пожар в четырехэтажном здании Фото: freepik.com

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В Москве загорелось четырехэтажное здание, расположенное на проспекте Мира. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, во вторник вечером, 22 августа, в Мещанском районе в Водопроводном переулке очевидцы заметили возгорание в здании и сообщили об этом спасателям.

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Позже источник уточнил, что полыхала открытым огнем строительная площадка. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров и приступили к разбору, а также проливке конструкций.

О пострадавших данных нет. Все причины и обстоятельства возникновения возгорания установят специалисты.

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