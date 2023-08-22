22 августа 2023, 18:08
Здание загорелось на проспекте Мира в Москве
Источник «360»: в Москве на проспекте Мира произошел пожар в четырехэтажном здании
В Москве загорелось четырехэтажное здание, расположенное на проспекте Мира. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».
По его данным, во вторник вечером, 22 августа, в Мещанском районе в Водопроводном переулке очевидцы заметили возгорание в здании и сообщили об этом спасателям.
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Позже источник уточнил, что полыхала открытым огнем строительная площадка. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров и приступили к разбору, а также проливке конструкций.
О пострадавших данных нет. Все причины и обстоятельства возникновения возгорания установят специалисты.
Ранее в районе Южное Бутово, в одном из домов на улице Адмирала Лазарева загорелась квартира на 16-м этаже. Черный густой дым, который повалил с балкона, заметили сержанты полиции. Они воспользовались пожарным гидрантом и ликвидировали возгорание.
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