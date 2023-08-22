Происшествия 22 августа 2023, 18:07 Сержанты московской полиции своими силами потушили пожар в квартире МВД: сержанты полиции потушили пожар на балконе квартиры на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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В районе Южное Бутово, в одном из домов на улице Адмирала Лазарева загорелась квартира на 16-м этаже. Черный густой дым, который повалил с балкона, заметили сержанты полиции. Они самостоятельно потушили пожар, рассказали в пресс-службе МВД.

По сообщению ведомства, полицейские несли службу и увидели черный густой дым. Они учтановили, что горит балкон на 16-м этаже и незамедлительно прибыли на место пожара. Выяснилось, что в квартиру попасть невозможно, так как жильцов не было дома.

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Тогда сотрудники правоохранительных органов приступили к тушению с соседнего балкона. Они воспользовались пожарным гидрантом и ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, причиной пожара стала зажигалка. Погорелец и жильцы дома поблагодарили сотрудников полиции.

Ранее в Москве произошел пожар в квартире на Ленинском проспекте.