22 августа 2023, 18:07
Сержанты московской полиции своими силами потушили пожар в квартире
МВД: сержанты полиции потушили пожар на балконе квартиры на юго-западе Москвы
В районе Южное Бутово, в одном из домов на улице Адмирала Лазарева загорелась квартира на 16-м этаже. Черный густой дым, который повалил с балкона, заметили сержанты полиции. Они самостоятельно потушили пожар, рассказали в пресс-службе МВД.
По сообщению ведомства, полицейские несли службу и увидели черный густой дым. Они учтановили, что горит балкон на 16-м этаже и незамедлительно прибыли на место пожара. Выяснилось, что в квартиру попасть невозможно, так как жильцов не было дома.
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Тогда сотрудники правоохранительных органов приступили к тушению с соседнего балкона. Они воспользовались пожарным гидрантом и ликвидировали возгорание.
По предварительным данным, причиной пожара стала зажигалка. Погорелец и жильцы дома поблагодарили сотрудников полиции.
Ранее в Москве произошел пожар в квартире на Ленинском проспекте.
Пожары
МВД РФ
Москва 2023
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