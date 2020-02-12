Здание правительства горело в Хакасии. Более 150 человек эвакуированы

Спасатели потушили пожар в правительственном здании Хакасии в Абакане. Из него эвакуировали около 160 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все произошло на втором этаже в одном из кабинетов. Огонь охватил 20 квадратных метров. Такое сообщение появилось на официальном сайте региона.

Источник фото: Управление ГО и ЧС Хакасии

Спасатели уже потушили пожар. Сейчас помещения проветривают, написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону. В здании работают специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Люди уже возвращаются к работе. Что стало причиной пожара, неизвестно.

В здании находятся несколько министерств, фонд имущества Республики Хакасия, Общественная палата региона, государственный комитет энергетики и тарифного регулирования и другие ведомства.

Вечером 11 февраля большой пожар потушили в московских Хамовниках. Огонь охватил одну из квартир на Фрунзенской улице. В тот момент там находился 17-летний подросток. Он надышался угарным газом, ему потребовалась помощь врачей.

Всего из горящего здания спасли 11 человек. Из них трое — дети.