11 человек спасли из горящих квартир в многоэтажке в Хамовниках

При пожаре на улице Фрунзенской было спасено 11 человек, из них трое — дети. Человек из сгоревшей квартиры был передан медикам для осмотра, сообщил корреспондент «360». Сейчас идет проливка конструкций, пожар потушен.

Об этом «360» рассказали в экстренных службах Москвы. После ликвидации возгорания в 20:20, жильцы из дома были помещены в три автобуса «Мосгортранса».

Очевидица происшествия Виктория рассказала, что в сгоревшей квартире находился 17-летний подросток, который живет с мамой. По ее словам, он немного надышался угарным газом, и был увезен на сокрой врачами для госпитализации. Виктория рассказала, что сейчас пожарные пилят перекрытия между третьим и вторым этажами.