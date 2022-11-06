Уголовные дела о пожаре в кафе «Полигон» передадут в центральный аппарат СК России | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 20:21 Уголовные дела о пожаре в кафе «Полигон» передадут в центральный аппарат СК России Председатель СК России Бастрыкин поручил передать уголовные дела по пожару в Костроме в ГУ РИА "Новости"

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил уголовные дела, заведенные по факту пожара в костромском кафе «Полигон», передать в Главное следственное управление СК. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Следком».

Происшествие в Костроме унесло жизни 13 человек, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. В целях всестороннего и объективного расследования уголовные дела передадут в центральный аппарат ведомства.

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Бастрыкин потребовал дать правовую оценку обстоятельствам произошедшего, а также установить круг лиц, причастных к обеспечению работы и безопасности кафе, в том числе и должностных лиц контролирующих органов.

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Пожар в костромском кафе «Полигон» случился в ночь на 5 ноября, причиной стала запущенная в потолок сигнальная ракета. Здание охватил огонь, запасные выходы оказались закрыты. Пожар потушили только вечером, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. МЧС задействовали 64 человека, 22 единицы спецтехники. Из здания эвакуировали 250 человек.