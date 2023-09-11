Эксклюзив 11 сентября 2023, 08:59 Пожар в квартире на юго-востоке Москвы унес жизнь молодого мужчины Молодой мужчина погиб при пожаре в квартире на Зарайской улице в Москве Прокуратура Москвы

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Молодой человек погиб при пожаре в жилом доме на Зарайской улице в Москве. Как сообщил источник «360», возгорание началось в кухне квартиры на пятом этаже.

По информации источника в экстренных службах, о пожаре стало известно рано утром 11 сентября, к 05:37 огонь ликвидировали силами пожарных. Площадь возгорания в панельном жилом доме составила порядка пяти квадратных метров.

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Согласно данным столичной прокуратуры, личные вещи и мебель загорелись из-за неосторожного обращения с огнем. По факту гибели 21-летнего мужчины ведомство проводит доследственную проверку, а также экспертизы, с целью выяснения точной причины пожара.

Ранее на Каргопольской улице в Москве загорелась голубятня. По информации экстренных служб, огонь повредил три находившихся рядом с постройкой автомобиля.