Здание и ангар загорелись на казанской нефтебазе на площади 1,2 тысячи кв. м. Видео

Пожар возник на территории нефтебазы филиала «Казаньнефтепродукт» недалеко от поселка Отары в Казани. Огонь охватил кровлю административного здания и ангар. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как над забором нефтебазы поднимаются клубы густого дыма и видны языки пламени.

Издание «Бизнес Онлайн» со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщило, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22:10. На момент прибытия расчетов на место горела кровля административного здания и пустой ангар. Огонь распространился на площади в 1200 квадратных метров. Пожару присвоили третий уровень сложности.

На месте работают 96 человек и 31 единица техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Это не первый случай сильного пожара в Республике Татарстан в последнее время. Ранее в Альметьевске загорелся фасад торгового центра «Панорама». Здание было закрыто, поэтому пожар обошелся без пострадавших.