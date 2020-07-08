Горящий торговый центр в Альметьевске сняли на видео

Сильный пожар охватил торговый центре «Панорама» в Альметьевске. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил несколько этажей здания. Языки пламени пробиваются через стену.

ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС сообщило, что огонь охватил фасад здания. Внутри сильное задымление. Для тушения пожара спасатели поднялись на крышу.

В 15:15 огонь удалось локализовать. В результате происшествия никто не пострадал. Торговый центр закрыт для посетителей. Внутри никого не было.