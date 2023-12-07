Эксклюзив 07 декабря 2023, 17:43 Здание Электрозавода загорелось на востоке Москвы Сильный пожар начался в цехе на Электрозаводской улице в Москве

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В здании Электрозавода в Москве начался сильный пожар. О возгорании сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, пожар начался в цехе по производству ЖБИ и металлоконструкций. Также загорелся лакокрасочный цех. Из него эвакуировались люди.

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О причинах пожара информации не поступало. Очевидцы сообщили о густом черном дыме и открытом пламени, вырывающемся из строений завода.

По данным источника, возгорание охватило площадь в 50 квадратных метров, есть риск распространения огня на кровлю. Пожару присвоили ранг 1-БИС.

Предварительно, никто не пострадал благодаря быстрому прибытию пожарных. Со слов администрации, людей в помещениях нет.

UPD: источник сообщил, что пожар распространился на площади в 110 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали.

Ранее около 70 человек эвакуировали из-за пожара в ресторане на Новом Арбате в Москве.