28 апреля 2023, 07:26
Здание бывшей швейной фабрики загорелось в Подмосковье
Здание бывшей швейной фабрики загорелось в Клину. Площадь пожара достигла 3,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«На площади 3200 квадратных метров горит здание бывшей швейной фабрики в городском округе Клин», — отметили в ведомстве.
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Бывшее предприятие находится в городе Высоковск на улице Советской. К тушению пожара привлекли 58 спасателей и 21 машину.
В МЧС обратили внимание, что огонь быстро распространился из-за конструктивных особенностей здания. Сообщается о высокой пожарной загрузке.
По предварительным данным в огне никто не пострадал.
В середине апреля пожар произошел в здании бывшей бумажной фабрики Серпухова. По словам начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по городскому округу Сергея Созонова, возгорание началось со склада картона.
Клин
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