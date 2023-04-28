Происшествия 28 апреля 2023, 07:26 Здание бывшей швейной фабрики загорелось в Подмосковье Пресс-служба МЧС

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Здание бывшей швейной фабрики загорелось в Клину. Площадь пожара достигла 3,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На площади 3200 квадратных метров горит здание бывшей швейной фабрики в городском округе Клин», — отметили в ведомстве.

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Бывшее предприятие находится в городе Высоковск на улице Советской. К тушению пожара привлекли 58 спасателей и 21 машину.

В МЧС обратили внимание, что огонь быстро распространился из-за конструктивных особенностей здания. Сообщается о высокой пожарной загрузке.

По предварительным данным в огне никто не пострадал.

В середине апреля пожар произошел в здании бывшей бумажной фабрики Серпухова. По словам начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы по городскому округу Сергея Созонова, возгорание началось со склада картона.