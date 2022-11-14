Эксклюзив 14 ноября 2022, 17:13 Здание бывшего «Зингер» в Подольске охватило пламя. Видео МЧС сообщило о тушении пожара в здании бывшего завода «Зингер» в Подольске

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Днем 14 ноября в производственном здании в Подольске случился пожар. Огонь охватил помещение бывшего завода «Зингер». В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На кадрах видно, как над краснокирпичным зданием вдоль оживленного шоссе поднимаются клубы дыма. В пресс-службе подмосковного МЧС сообщили, что все случилось на улице Комсомольской. Сигнал на пульт дежурного поступил в 14:44, после чего на место отправились спасатели.

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«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение упаковочного материала на третьем этаже производственно-складского здания», — уточнили в региональном МЧС. Там добавили, что возгоранию присвоили второй ранг сложности. К его ликвидации привлекли 30 единиц техники и 94 человека.

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По информации «Известий», пожар случился в здании бывшего завода «Зингер». Издание отметило, что площадь возгорания составила около 1,5 тысяч квадратных метров.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся балкон пятиэтажки на улице Коминтерна. На место ЧП прибыли спасатели. Они эвакуировали жильцов дома и потушили пламя.