Москва 13 ноября 2022, 04:59 Пожар вспыхнул в жилом доме на северо-востоке Москвы РЕН ТВ: на северо-востоке Москвы загорелся пятиэтажный жилой дом РИА «Новости»

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Пятиэтажный жилой дом загорелся на северо-востоке столицы. На место прибыли пожарные, которым уже удалось справиться с огнем. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Сначала почувствовали запах гари, а потом услышали треск. Мы из соседнего подъезда и сначала подумали, что горят балконы в нашем подъезде. Выбежали, увидели пламя и сразу вызвали пожарных. Ребята, молодцы, приехали через пять минут», — рассказала одна из жительниц дома.

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Пожар вспыхнул на улице Коминтерна. Огонь охватил балкон на втором этаже дома. Прибывшие на место пожарные эвакуировали всех жильцов и приступили к борьбе с огнем. Пожар они уже потушили. По словам очевидцев, никто не пострадал. Все причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.

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Ранее пожар случился в ярославском ресторане «Сайера». Там загорелись декорации, расположенные в зале заведения. Всех посетителей и работников сразу же вывели на улицу.

Как заявила одна из гостей ресторана, причиной возгорания могли стать свечи в торте, который выносили в зал. В результате пожара никто не пострадал.