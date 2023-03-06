Происшествия 06 марта 2023, 22:18 Здание автосервиса загорелось в Брянской области МЧС: в Брянской области пожар охватил 1600 квадратных метров многофункционального здания

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В Брянской области случился крупный пожар. В пресс-службе МЧС России сообщили, что загорелось многофункциональное здание, пламя распространилось на площади 1600 квадратных метров. В 21:53 возгорание локализовали.

«Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара принимают участие 82 человека и 30 единиц техники», — уточнили в МЧС.

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Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в пострадавшем здании находились магазины и гостиницы. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали трех человек, никто не пострадал. Пожару, случившемуся в поселке Новые Дарковичи, присвоили повышенный ранг сложности.

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По информации источника РЕН ТВ, пожар произошел в здании автосервиса. По предварительным данным, очаг мог находиться в шиномонтажном отделении.

Днем 6 марта загорелось складское помещение в Комсомольске-на-Амуре. Пламя быстро перекинулось на кровлю, и в общем охватило около 3,5 тысячи квадратных метров. Ликвидировать пожар отправились 33 сотрудника МЧС. В ведомстве уточняют обстоятельства произошедшего.