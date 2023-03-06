06 марта 2023, 14:27
Складское помещение загорелось в Комсомольске-на-Амуре
Возгорание складского помещения произошло в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.
По предварительным данным, огонь быстро распространился по перекрытиям и перешел на кровлю. Общая площадь пожара составила около 3,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.
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Отмечается, что в ликвидации возгорания принимали участие 33 человека.
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