Происшествия 06 марта 2023, 14:27 Складское помещение загорелось в Комсомольске-на-Амуре

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Возгорание складского помещения произошло в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.

По предварительным данным, огонь быстро распространился по перекрытиям и перешел на кровлю. Общая площадь пожара составила около 3,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.

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Отмечается, что в ликвидации возгорания принимали участие 33 человека.

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