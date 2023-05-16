Спецоперация 16 мая 2023, 07:09 Одна из наиболее мощных атак по Киеву за последние месяцы прошла в ночь на 16 мая — «Военкоры Русской Весны» «РВ»: российские силы провели ночью самую мощную атаку по Киеву за последние месяцы РИА «Новости»

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Российские силы прошедшей ночью провели серию мощных ударов по объектам инфраструктуры в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Самая массовая атака Киева: удары нанесены „Кинжалами“ и „Калибрами“», — написало издание, ссылаясь на местные власти.

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Уточняется, что в ночь на 16 мая в столице Украины прогремело множество взрывов. Украинское агентство УНИАН уточнило, что сработала система ПВО. По последним данным, оказалась поражена военная установка противника. Возможно, она связана с системой противовоздушной обороны. Удар пришелся по Святошинскому району Киева.

Тем временем стало известно, что утром во вторник ВСУ обстреляли Донецк. Украинские военные нанесли по Петровскому району 33 удара в период с 04:55 по 06:40 снарядами 155-миллиметрового калибра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.