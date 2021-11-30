Крупный пожар произошел в Заводском районе Пензы. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Возгорание зафиксировали 29 ноября в 23:06 на улице 9 Января. Пожар начался на втором этаже кирпичного здания, которое было выведено из эксплуатации. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара принимали участие 22 спасателя. На данный момент выясняют причины возгорания.

Ранее крупный пожар произошел в станице Вышестеблиевской Краснодарского края. Там загорелся склад с вином.