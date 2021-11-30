Пожар произошел на складе с вином в Краснодарском крае

Крупный пожар произошел в станице Вышестеблиевской Краснодарского края. Там загорелся склад с вином. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС РФ.

Возгорание зафиксировали вечером 29 ноября. В тушении огня были задействованы 52 человека и 17 единиц спецтехники, передали «Известия».

«В 22:13 пожар на площади одна тысяча квадратных метров был локализован. В 22:58 — ликвидация открытого горения», — рассказали в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.