Завод в южной части Польши взорвался | 360°

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Завод в южной части Польши взорвался

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Взрыв произошел в южной части Польши. Там взорвался коксогазовый завод «Дружба». Об этом сообщило РИА «Новости».

Ситуаиця произошла в городе Домброва-Гурнича. На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты устранили последствия взрыва. В результате травмировались шесть человек, передало РИА ФАН.

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Ранее взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Аргентине. В результате три человека погибли.

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