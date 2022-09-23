Взрыв на нефтезаводе в Аргентине унес жизни троих человек | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 05:14 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв на нефтезаводе в Аргентине унес жизни троих человек

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Серьезный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Аргентине. В результате скончались три человека. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

«Свободная пресса» написала, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они ликвидируют последствия взрыва. Других подробностей случившегося не поступало.

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Ранее серьезный пожар произошел в городе Волжском Волгоградской области. Там загорелся рынок. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

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