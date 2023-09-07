Происшествия 07 сентября 2023, 13:46 Пожар произошел в кафе-бистро в центре Москвы Прокуратура Москвы: кафе быстрого питания сгорело на Селезневской улице Прокуратура Москвы

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В одном из кафе быстрого питания, расположенном на улице Селезневская в Москве, произошел пожар. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

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В ведомстве уточнили, что возгорание удалось ликвидировать, информации о пострадавших не поступало.

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Причину происшествия установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

«Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее пожар площадью в тысячу квадратных метров разгорелся на складе в Подмосковье.