Происшествия 31 мая 2023, 07:38 Ранения при обстреле Шебекина получили 4 человека Губернатор Гладков: 4 человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Ночью ВСУ нанесли массированный удар по Шебекину в Белгородской области. В результате него четыре человека пострадали, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, противник атаковал город в 03:15.

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«Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь», — написал Гладков.

Двух местных жителей госпитализировали в больницу Белгорода. Женщина получила осколочные ранения предплечья и руки, мужчина — осколочные ранения спины и шеи. Еще две женщины не захотели ехать в больницу, медики оказали им помощь на месте.

Губернатор добавил, что снаряды РСЗО «Град» повредили фасады и крыши в восьми многоквартирных домах, четырех частных, в двух административных зданиях и школе. Также ударом там выбило стекла.

Кроме того, повреждения нашли у 12 машин, один магазин целиком сгорел. Глава региона пообещал, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.