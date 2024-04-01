Эксклюзив 01 апреля 2024, 16:38 Завод «Электроизолит» загорелся в Подмосковье РИА «Новости»

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Пожар произошел на заводе «Электроизолит» в Хотькове. Пожару присвоили второй уровень сложности, рассказали «360» в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Сообщение о случившемся поступило в систему «112» в 15:49.

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«К месту вызова направили пожарные расчеты по повышенному (второму) уровню сложности. На данный момент известно, что горит крыша одного из цехов. <…> Информации по пострадавшим нет», — добавили в администрации.

По ее данным, из здания на улице Заводской вывели 10 человек.

Загорелась крыша цеха, площадь пожара достигла 150 квадратных метров, уточнила пресс-служба МЧС России. Там добавили, что из здания эвакуировали четырех человек.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Подмосковью, к тушению привлекли 11 человек и три спецмашины. Дальнейшая информация о пожаре уточняется.

«Электроизолит» — крупнейший многопрофильный завод в Московской области, где производятся изоляционные материалы.

Ранее сообщалось о пожаре на турбазе в Краснодарском крае, в результате которого пострадал мужчина. Следователи возбудили уголовное дело.